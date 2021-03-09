不少東南亞國家，經常出現馬桶內竄出蛇的事件。柬埔寨一名屋主日前欲上廁所時，發現馬桶底部飄出異物，起初以為是髒污，便試圖沖水沖掉，豈料異物仍未消失，仔細一看才發現，裡面居然是一條眼鏡蛇，而且還不斷吐著蛇信，讓他趕緊逃出廁所求救。

馬桶底部出現一條眼鏡蛇，不斷地狂吐信，屋主若未注意坐上去，很有可能就會被咬傷。(影片來源/youtube/3W Daily)

根據《每日郵報》報導，索法(Ray Sopha)3日至位於拜林(Pailin)Phsar Prom村的家中上廁所時，發現馬桶底部有異物，原本以為是髒東西，便按下沖水閥，豈料異物像是黏在上面一樣，索法靠近一看才發現，馬桶底部居然有一條眼鏡蛇，微微探出頭部並狂吐信，似乎正在等待。

在眼鏡蛇要探出頭並展開攻擊前，索法就衝到廁所外求助，家人隨即跟索法進廁所抓蛇，但眼鏡蛇早已不知去向，在屋內進行搜尋，都未看到蛇的蹤跡，由於擔心蛇可能會在爬回來，因此便蓋上馬桶蓋，他與家人也不敢再用這間廁所。

索法表示，「上週我們只敢用另外一間廁所，在確定蛇不會回來前，我們都不會用這間了，幸好我是在坐上馬桶前發現，才沒有因此受傷，過去只在新聞看過這種事情，從沒想過會發生在我身上」。類似事件不只一起，北欖府(Samut Prakan)一名婦人文頌(Boonsong Plaikaew)如廁時，臀部就被蛇咬傷，導致她鮮血直流，所幸蛇沒有毒，經治療後並無大礙。

柬埔寨有三種眼鏡蛇，分別為眼鏡王蛇、孟加拉眼鏡蛇及泰國眼鏡蛇，其中眼鏡王蛇是世界上最長的毒蛇，身長可達4公尺，被咬後30分鐘內就會死亡，泰國眼鏡蛇則約1公尺左右，以捕食小型囓齒動物為主，通常只在夜間活動，只有受到威脅時才會釋出毒液，儘管並不致命，但眼睛碰到仍恐失明，另外孟加拉眼鏡蛇則較兇猛、攻擊性強，通常在白天活動，出沒於稻田和草地，被咬傷後1至4小時內會死亡。