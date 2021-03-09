近日南非一名導遊在追蹤獵豹的途中遭2隻公獅盯上，並在他離開車子改用步行前進的時候發動攻擊，活活將他生吞下肚。雖然有目擊者緊急通報相關單位前往救援，仍來不及挽回性命。

Malibongwe Mfila Wiki - Malibongwe Mfila Biography

According to Malibongwe Mfila Bio, Wiki, and Biography, He is a park ranger, pinpointed a wild game for wealthy tourists; he was eaten alive after two lions ambushed him as he followed cheetah tracks.https://t.co/Sx1ww9pfIh pic.twitter.com/Xdmc78ndSs — ItsBiography (@itsbiography) March 8, 2021

根據《鏡報》報導，南非一名27歲的嚮導米非拉（Malibongwe Mfila），6日在馬拉克勒國家公園（Marakele National Park）內替狩獵行程尋找「非洲五霸」，也就是指獅子、非洲象、非洲水牛、豹和黑犀牛這5種動物。

米非拉在行駛途中，突然發現泥濘中有獵豹的蹤跡，決定下車徒步追蹤。沒想到他早就被2隻躲在樹叢中的公獅盯上，才走不到20公尺就遭2獅撲倒撕咬，活活被當成大餐吞下肚。

附近一名司機正好目睹這起攻擊事件，隨即通報相關單位前來協助，但米非拉仍因傷勢過重回天乏術，目前遺體正在接受法醫檢查當中。事後警方和國家公園發言人塔庫里（Reynold Thakhuli）也發布聲明表示，攻擊米非拉的2頭獅子已經被擊斃，以免未來再發生相同悲劇。

據了解，狩獵旅行原指在非洲狩獵或觀賞野生動物的旅遊行程，但現在大都已經廢除「打獵」環節，僅單純供民眾觀光而已。而米非拉的工作就是在野生園區內尋找「非洲五霸」的位置，並透過無線電通報同事，再引導眾人驅車前往欣賞。