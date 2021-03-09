國外一對夫妻日前跟團旅遊，乘坐橡皮艇到南極洲的海域觀光，途中卻意外目擊一隻虎鯨正在追殺小企鵝的驚險畫面，牠瘋狂般地逃命過後，選擇跳上了其中一群遊客的橡皮艇，好心人也出手扶牠的屁股幫忙登船，讓這隻呆萌的小企鵝順利逃過死劫。

小企鵝最後跳上了遊客搭乘的橡皮艇，才順利從「虎口」逃生。(影片來源/YouTube/Expert Vagabond)

綜合外媒報導，40歲的馬特（Matt Karsten）和32歲的妻子安娜（Anna）當時和其他遊客們一起搭乘著橡皮艇在南極洲的傑拉許海峽（Gerlache Strait）觀賞大自然壯闊的風景，豈料途中卻意外看見一隻巴布亞企鵝（Gentoo Penguin）遭到虎鯨（killer whale；又稱殺人鯨）追捕的畫面。

從影片裡可以看到，這隻企鵝快速地在水中游著，還不時跳出水面，瘋狂地想要逃離「虎口」，不過虎鯨卻緊追在後，沒有任何想要放棄追捕的意思，而橡皮艇上的遊客們也都站起身，觀看這場就近在眼前的驚險刺激追捕戰，雖然內心擔心小企鵝的安危，但也無能為力。

不過幾秒之後，小企鵝竟從水面躍起，試圖跳上其中一艘橡皮艇，只不過第一次肚子撞擊到船隻邊緣，被彈落回海水中；很快牠又進行第二次嘗試，這次終於順利「登船」，好心人見狀也出手幫忙，扶住牠的屁股，讓牠能夠到船上來稍作休息。

目睹全程的馬特相當興奮，直言當時就感覺像是在現場收看《國家地理頻道》一樣，「我能想像企鵝從死裡逃生以後，一定鬆了一大口氣」，馬特也透露，從企鵝跳上橡皮艇後，虎鯨仍在附近徘徊好一陣子，等到企鵝發現危機解除，才終於告別船隻和好心遊客們，跳回冰冷的海水裡。