圓明園位於北京城西北方，是建於清朝的大型皇家園林，雖然在英法聯軍之役被放火焚毀，文化大革命期間又再次遭到破壞，導致現僅存遺址，但絕美的園林造景被大多數學者認為是園林藝術的頂峰作品，甚至被譽為「萬園之園」。但據傳，當時會開始興建的原因竟然只因為康熙身上的1生理現象。

滿人之前在東北過著游牧生活，過慣涼爽的日子，因此入關後，不少人都無法適應夏天的炎熱氣候。再加上康熙初年，紫禁城內曾發生過火災，宮內為了防火築建了高聳的宮牆，卻也因此讓裡面環境更加悶熱。對康熙皇帝來說無疑是一種折磨，因為只要天氣一熱他就會全身起疹子。

也因為康熙帝十分喜愛江南景致，興起打造可避暑又具有江南風格行宮的想法，於是決定在水泊密布，草木繁盛的「丹菱沜」建造暢春園，後來又陸續在暢春園附近擴建許多中小型園林。1707年康熙帝將其中一處園林賜給四子胤禛，也就是後來即位的雍正，這座園林就是圓明園。

但對圓明園花費最多心力的皇帝，無非就是乾隆了，他不但在登基第2年就移居圓明園，還親自主持，對圓明園展開第2擴建，打造出著名的「圓明園四十景」，也讓之後百餘年的清朝皇帝，居住在圓明園園居時間幾乎都比在紫禁城的還多。