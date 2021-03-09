有時候父母外出忙工作，只能無奈獨留孩子在家。最近大陸江蘇一名單親爸爸分享了一段監視器畫面，只見他5歲的兒子半夜突然哭醒，朝著空蕩的房間大喊：「有沒有人摟我睡覺？」，然而回應他的卻是一片寂靜，爸爸下班後察覺異狀，調閱監視器畫面後心都碎了，同時也相當無奈不捨。

5歲童半夜哭醒喊「有沒有人摟我睡覺？」，卻無人回應，只能難過地躺在床上哭泣。(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

綜合陸媒報導，江蘇新沂一名30歲的單親韓姓爸爸為了兼顧照顧孩子和工作賺錢，找了一份夜班職務，常常到了三更半夜才能回家。本月6日韓父因為臨時加班，直到凌晨1點才回家，沒想到剛開門就看見5歲兒子哭著朝自己跑來，他嚇得以為發生了什麼不好的事，於是立刻調閱監視器查看。

只見畫面中，兒子本來獨自躺在床上熟睡，豈料他半夜竟突然驚醒，朝著空蕩的家裡哭喊著：「有沒有人摟我睡覺？」，等了一會兒都沒有得到回應，只能難過地躺回床上流淚，這一幕讓韓父瞬間心碎落淚，許多網友看到之後也都備感不捨。

韓父接受採訪時透露，和前妻是在1歲半時協議離婚，之後就一直獨自帶著兒子，因為從事高空搬運工作，經常需要早出晚歸，平時只能拜託朋友幫忙接兒子放學，帶他吃晚飯、回家，晚上孩子也都會自己洗澡、睡覺，還懂事地和爸爸說：「爸爸你去幹活吧，我一個人在家能行，早點回來」，只是自己實在放不下心，才會在家裡裝監視器，沒想到卻拍到兒子哭泣的畫面。

影片曝光後立刻引起熱議，韓父坦言每個家庭都有不容易的地方，他也會繼續努力賺錢養家，希望帶給兒子更好的生活，「也希望大家都能給孩子一個完整的家」。