在國外時常耳聞有蟒蛇「擅闖民宅」的驚悚事件。最近一名馬來西亞的媽媽正準備幫熟睡的女兒換衣服時，突然發現她的床上多了一團綠黑色花紋的「布」，沒想到湊近一看卻驚覺這根本就是一條大蟒蛇，讓媽媽嚇得立刻抱起女兒逃出房間，呼喊其他家人來救援。

根據當地媒體報導，這起事件發生在馬六甲的某個小村莊，24歲的阿姆蘭（Nurul Fatehah Amran）在本月6日晚間9點左右，打算幫正在熟睡的2歲女兒換衣服，卻突然發現她的床上似乎多了一團綠黑色花紋的布，就放在女兒的肩膀旁，當時她並未多想，彎下腰要將女兒抱起，然而「這團布」卻動了起來，阿姆蘭這才驚覺牠的真實身分，其實是一條大蟒蛇。

阿姆蘭瞬間被嚇了一大跳，立刻抱著女兒急忙逃出房間，先是打電話向丈夫和哥哥求救，哥哥趕緊叫來了民防部隊（APM），4名民防部隊的成員很快就來到現場，在枕頭底下發現這條長1公尺、重6公斤的蟒蛇，花費了10到15分鐘將牠捕獲，並帶到遠離住宅區的野外進行放生。

民防部隊推測，這條蟒蛇很可能就是從阿姆蘭家附近的灌木叢中爬過來的；在確認安全之後，阿姆蘭也迅速脫下女兒身上的衣物，確保她沒有受傷的地方，所幸在這場「驚魂記」當中沒有任何人受到傷害。