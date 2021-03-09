明朝開國皇帝朱元璋一生傳奇，在稱王之前他曾做過乞丐、和尚，一路上充滿許多艱辛和刻苦，也因此朱元璋本身的忌諱非常多，除了他過去的出身和經歷以外，就連「姓氏」也變成了禁忌，和他姓氏同音不同字的家畜「豬」便被迫改名，甚至後代明武宗還實行了「禁豬令」，不准百姓們養豬。

朱元璋作為明朝的建立者，因為姓「朱」，所以當時不少百姓們都不敢在名字中使用到朱字，甚至同音異字也不行，使得原本名字中就有朱字的人不得不改名，或是在科舉考試中故意多寫一筆、少寫一筆，以表示對皇帝的尊重。

在這樣嚴格的規定之下，普通百姓甚至連「豬」也不能隨便亂叫，但在日常生活中，豬其實是非常常見的動物，很多人家裡都有圈養豬，為了解決這個問題，朱元璋特別幫豬取了新的名字，叫作「肥肥」，相當貼合豬帶給人的感覺，也十分可愛，這個稱呼也在當時流傳開來。

但在這個時候還沒有開始禁止養豬、吃豬肉，直到明武宗朱厚照即位後，因為他的姓氏和豬同音，並且朱厚照出生於豬年，再加上當時國家極度動盪，政權危機四伏，讓他就算在南巡途中尋歡作樂的時候也備感不安，看見百姓們殺豬、吃豬肉的畫面，就擔憂起自己的未來，於是在正德十四年（1519年）下令實施「禁豬令」，禁止百姓們殺豬，也不可以在家裡養豬。

但這條禁令只維持了短短三個月，由於封建王朝的祭典都必須使用到牛、羊、豬「三牲」，但礙於禁令的關係豬肉絕跡，祭祀沒有辦法正常進行，於是禮部只好上奏請求更改，朱厚照才悄悄地取消了這項「禁豬令」，只需要在聖駕經過的地方稍作迴避即可。