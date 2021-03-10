鴿子走路時，頭會不斷前後點，形成非常有趣的畫面，但你有看過狂搖頭的嗎？近日一名民眾在公園裡，發現了一隻詭異的鴿子，牠停在地面上不斷搖頭，身旁並沒有其他鳥類或同類，短短15秒就搖了快100下，詭異行徑讓不少人看傻，也有人提醒千萬別碰牠。

影片被上傳至臉書社團《木柵社團》，指9日晚間在台北市文山區仙岩公園的石頭步道旁，看到了一隻詭異的鳥，仔細一看發現是灰斑鳩，也就是俗稱的「鴿子」，但奇怪的是，牠站在原地不走，且不斷搖頭，15秒內就搖了將近100下，讓拍攝者擔心地寫道「不知道他怎麼了」。

PO文之後又被分享至《路上觀察學院》，引發熱烈討論，不少人開玩笑說「可能是鳥的帕金森氏症」、「當機了」、「原來甩頭鴿是真的」、「遇到bug，重啟遊戲就可以了」、「吃了寄生蟲後被控制，變成行屍走肉」、「在勇敢的練習跟奶奶說牠不餓」。

有人也解釋「感染病毒了！不要接觸！很明顯進入中樞神經，所以推論不是一般沙門菌的鴿瘟」、「生病了，禽鳥之間一定會傳染，人的話不確定，建議別靠近。這個只有鳥獸醫才有辦法治了，照顯微鏡、吃藥打針」。據了解，生病會導致出現鴿子搖頭狀況，原因有多種，可能是沙門氏菌症(又稱副傷寒)、巴拉米哥等。