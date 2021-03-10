狗急跳牆！大陸江蘇省鹽城市有民眾在春節期間放鞭炮慶祝，豈料隨即聽到牆面傳出詭異哭聲，發現牆上竟掛著一顆「狗頭」，因此通報員警處理，順利將牆敲開救出小狗，附近住戶驚訝不已，推測這一隻狗被爆竹聲嚇到後，就鑽進牆洞裡。

狗被鞭炮聲嚇到後，疑似踩著鞋櫃鑽進牆上的洞裡。(影片來源/youtube/China Daily)

綜合陸媒報導，鹽城市響水縣當地民眾於2月13日慶祝新年，便在街上施放爆竹，居民隨後發現，牆裡竟傳出詭異聲音，仔細一聽發現，竟是動物的哭泣聲，更看到牆面上距離地面1.8公尺位置的洞口，竟然探出一顆狗頭，趕緊向警方求助。

而小狗看似被嚇壞了，待在牆裡不敢隨便亂動，員警用槌子將洞口旁的牆面敲開，狗才得以脫困，走樓梯時腳還不斷顫抖，所幸並沒有因此受傷，而圍觀民眾隨即拿出餅乾，希望可以安撫牠的情緒，主人事後表示，他們也不清楚愛犬到底是如何進去的。

員警推測，狗應該是聽到鞭炮聲後被嚇到，而牆上剛好有一個小洞，附近還有一個鞋櫃，狗便爬上櫃子鑽進洞裡躲起來，但因洞口較小，而狗的身體較大，雖然進去容易，但出來就可能卡住了。不少人驚呼「狗急跳牆是真的」，但也有人提出質疑，「牆的品質會不會太差了」、「牆上怎麼會剛好有個洞啊？有沒有可能是人塞的」。