大陸日前瘋傳一則12秒的爆笑短片，一隻浪浪小白貓因為半夜在校園內亂叫，竟引來舍監大叔對牠暴怒開罵「要做一隻有禮貌的貓」，而小白貓傻眼站在原地乖乖聽訓的有趣模樣，也讓網友看了全都笑翻。

根據陸媒《頭條新聞》報導，一隻流浪小白貓在本月7日晚上闖入陝西西安一所大學的校區內，並躲在樹下不停喵喵亂叫。沒想到竟引來一名疑似是舍監的大叔，因為擔心吵到宿舍內的學生，忍不住對牠生氣飆罵「這裡是高校，你每天在這裡學習、讀書、聽音樂，要做一隻有禮貌的貓，如果你做不到，逐出校園，殺無赦！」

舍監大叔訓完話原本已打算離開，疑似氣不過又折返，痛斥小白貓不應該在休息時間亂叫。有趣的是，小白貓像是聽得懂似的，從頭到尾都站在原地，一臉委屈的乖乖聽訓。

短短12秒的影片曝光後，1人1貓的互動將網友全都逗樂，紛紛留言笑稱，「請做一個有禮貌的貓」、「喵：我這輩子沒這麼無言過」、「大叔：終於過了一把做老師的癮」、「貓：我當時害怕極了哈哈哈哈」、「貓生不易」、「我覺得他在罵我，不是貓」、「不愧是校園的貓，聽得很認真」。