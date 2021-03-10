不少人都有不小心讓3C產品進水的悲慘經驗。本周一名網友在PTT分享，表示室友的電腦不慎被水潑到，原本想說拿吹風機吹乾比較快，沒想到竟意外釀成慘劇，讓鍵盤大崩壞。照片曝光後笑翻不少網友，也引起許多過來人的共鳴，紛紛跳出來分享類似經驗。

一名網友7日在PTT笨板以標題「不要用吹風機吹筆電」發文，表示日前室友的筆電不小心被水潑到，當下雖然沒事，還是決定馬上關機放著不動。擱置一段時間後，想說用吹風機吹乾比較保險，沒想到竟發生鍵帽融化的慘劇。

從他附上的照片可以看到，鍵盤上的Tab鍵和旁邊的Q鍵都已經裂開變形，連上面的字都快要看不清楚。讓原PO在文末也無奈直呼，「各位如果要風乾筆電，記得用可以開冷風的吹風機喔。

文章曝光後掀起熱議，不少網友看了都笑稱，「這是用熱風槍吹的吧」、「是因為叫巧克力鍵盤的關係？XDD」、「你的頭髮沒事嗎？」還有人分享相同經歷，「幹過一樣的事……而且還是新筆電，幸好只有鍵帽波浪狀就發現了」、「之前鍵盤濺濕了，想說用冬天取暖的熱風爐烘一下，結果鍵盤也變形了，只好再買」、「吹之前要先看說明書，巧克力鍵盤一定會融化」。

有專業網友也跳出來建議，「進水一律就是先斷電，拔電池。然後送維修拆開清理，放米缸放乾燥箱什麼的，就真的只是在賭水沒有進到零件內部而已」、「這就是為什麼買筆電一定要選配鍵盤保護膜」。