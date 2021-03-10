小朋友天真活潑的反應經常讓大人又好氣又好笑。日前大陸一間幼稚園的老師，想趁著午休測試小朋友們有沒有乖乖睡覺，沒想到一句話就讓天真的小朋友全都露餡。網友看了也笑得直呼「年輕人終究是年輕人啊！」

沒有到老師1句話就讓天真的小朋友們全都露餡。(影片來源/YouTube/新聞無極限/如遭刪除請見諒)

綜合陸媒報導，河南平頂山一名閆姓女子，在當地一間幼稚園擔任教師的工作，5日學校午休時，看著眼睛緊閉，躺在被窩中的小朋友，突然突發奇想開始一項「裝睡測試」，只見閆老師向大家問道「睡著的小朋友舉個手，讓老師看一下」。

沒想到許多看似熟睡的小朋友竟然瞇起眼睛，天真的默默舉起小手，讓老師頓時哭笑不得，但還是溫柔的誇讚「哇～這麼多睡著的啊！」。影片曝光後，小朋友可愛的反應逗得網友哈哈大笑，紛紛留言，「睡著怎麼舉手呀~傻孩子」、「滿滿的套路」、「年輕人終究是年輕人～」、「小孩子就是天真，裝睡都還這麼老實」、「老師好壞，但看了又好療癒」、「孩子們都太聽話了，好可愛」、「小朋友：我太難了」。