狗給人可愛又忠心的印象，但牠們若從小在街頭流浪，為求生存就會野性大發。印度旁遮普邦有一名3歲女童，日前與姊姊一起前往田野玩，豈料期間被一群流浪狗攻擊，姊姊當時非常害怕便自行逃走，把妹妹一人留在原地，而她被救出時已喪命，遺體甚至遭咬爛分屍，讓家人非常痛心。

根據《論壇報》報導，帕提亞拉縣(Patiala)薩馬納市(Samana)的Tarkhan Majra村，一名3歲女童潔思敏(Jasmine Kaur)於本月8日，與姊姊一起前往田野時，沒想到途中竟被一群流浪狗包圍，姊姊當時非常害怕，丟下妹妹就獨自逃走。

3歲的潔思敏根本無力抵抗，最終慘遭流浪狗啃咬，期間正巧有一名老婦經過，發現後趕緊將潔思敏救出，但為時已晚，隨後將她送往當地醫院，醫生表示，女童抵達醫院時已身亡，而且屍體幾乎被肢解，目前女童遺體已送去驗屍。

女童父親辛格(Gurmeet Singh)傷心地表示，「事件發生時我不在村裡，無法相信我的女兒已經不在了」，更痛批政府應解決流浪狗問題，採取相對應的措施，而村民也透露，當地流浪狗咬人事件頻傳，造成村民人心惶惶。根據當地衛生部門報告指出，每個月平均約有900至1100例狗咬傷人事件。