一名飛行員在今年初飛往葡萄牙的途中，因為飛機故障被迫降落在亞馬遜雨林，搜救隊卻因為找不到失事地點無法確認他的位置，決定放棄搜尋。沒想到該名飛行員竟憑藉著驚人的意志力，在36天後奇蹟生還。

賽納靠著吃鳥蛋，在充滿鱷魚、蟒蛇棲息的雨林中存活36天。(影片來源/YouTube/FSX Aviation/如遭刪除請見諒)

根據《太陽報》報導，36歲的飛行員賽納（Antonio Sena）在今年1月28日從巴西亞馬遜林北岸的阿倫克爾（Alenquer）起飛，準備前往位於葡萄牙的阿美林（Almeirim）。沒想到過程中飛機卻發生故障，賽納只好緊急迫降在亞馬遜雨林當中，並拿著背包逃離飛機內部。

Pilot survived 36 days in croc and snake-infested Amazon jungle living off birds' eggs after cheating death in plane crash https://t.co/8oqZ3aSYFe — The Sun (@TheSun) March 9, 2021

一開始他坐在飛機殘骸附近等待救援，但隨即注意到，前往救援的飛機似乎無法看到他的所在位置，數次飛經上空都沒有發現他。一周後更意識到搜救隊已經放棄搜索，只好自己想辦法求生。

接下來4周的時間，賽納靠著吃鳥蛋和野果充飢，在鱷魚、蟒蛇出沒頻繁的雨林中徒步尋找生路。本月5日，賽納終於在失事36天後被採堅果的人發現，馬上被送往醫院治療，經檢查，雖然暴瘦25公斤，身上也有些許擦傷和脫水現象，但身體大致上沒有太大的問題。

賽納與父母見面後也雙雙抱頭痛哭，他激動的表示：「這段日子讓我一直堅強下去的理由就是對家人的愛，以及想見到父母還有我兄弟姐妹的渴望。」