一名網友近日整理家裡雜物時，竟翻出數10枚明治45年的1圓硬幣和古書，事後他好奇PO網詢問，想知道這些東西到現在還有價值嗎？有內行人看了也出面透露現在1枚硬幣的驚人價格，讓網友全嚇翻。

一名網友8日在PTT八卦板以標題「整理家裡發現這些東西」發文，表示日前整理家中舊物時，突然翻出數10枚日據時代的硬幣，一面寫著「一圓」，另一面則寫上「大日本明治四十五年」。此外，還有一本泛黃破舊的古書，內頁寫著書名是「明治大帝」，原PO也透過網路，發現日本國立國會圖書館裡有一本一模一樣的。

這幾樣古物看起來殘破不堪，讓原PO認為應該沒有價值，但保險起見還是上網發問。不少網友看了則紛紛驚呼，「水喔！當傳家寶」、「記得在日本節目有看到介紹專門收購古書的，一本大概幾萬到幾百萬，不過要鑑定過才知道價值」、「到底是多久沒整理才會整理出這些東西」、「你可以預約看屋了」。

還有內行人透露，「明治45年，哇100多年前的錢幣，剛剛上網看一枚台幣5000會有人收」、「老錢幣記得別拿去洗，洗完就沒價值了，外觀比較好的可以考慮拿去送鑑定，價值會翻幾倍，書的保存狀況看起來蠻差的，一定會有人要但可能賣不高」。

根據日本龍銀收購價格網站表示，「日本龍銀」從1895年日治臺灣時期開始使用，台灣主要交易用的貨幣就是日本的龍銀與輔幣，直到1899年，日本政府發行臺灣銀行券，才逐步減少龍銀的使用。而明治45年的一圓銀幣，當時約發行500萬枚，會依錢幣外觀決定價格，最高一枚可賣得台幣25000元。