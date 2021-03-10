澳洲2名釣客日前到淺水海域釣魚，豈料海中突然竄出一支速度極快的鯊魚，不斷朝著他們的雙腳攻擊，其中一名釣客嚇了一大跳，立刻拿起手上唯一的武器「釣竿」和鯊魚激鬥，所幸鯊魚很快就選擇放棄，結束了這場驚魂記。

根據《每日郵報》報導，這起驚險事件發生在本月9日，澳洲位於印度洋的海外領地科科司基林群島（Cocos Keeling Island），當時凱恩（Kane）和喬許（Josh Hutchins）正站在淺水海域中拿著釣竿釣魚，等待魚上鉤的過程中，海水裡突然竄出了一隻速度極快的鯊魚，牠追擊著原本要上鉤的魚，撞上了喬許的小腿，之後便不斷朝著他雙腳進攻。

從畫面裡可以看到，喬許嚇得一度差點跌坐在海裡，嘴裡也飆罵出髒話，為了解決眼前這恐怖的突發事件，他只能拿起手上唯一的武器「釣竿」朝著鯊魚猛擊，所幸這隻鯊魚沒有堅持太久的時間，很快就放棄並游回遠處的海域，結束了這場駭人的驚魂記。

這段影片事後被分享到社群平台，不少網友看到以後都覺得相當震驚，紛紛留言：「如果沒有野生動物想試圖殺了你，那還叫作澳大利亞嗎？」、「小鯊魚大概在追獵物，然後大腳擋住路了」、「我也有過同樣的經驗，當時真的是心臟都要跳出來了」、「如果是我，肯定嚇得尿在褲子上」、「兄弟，這絕對會是你永生難忘的一天」。