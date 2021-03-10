清朝就有地暖了！大陸山東淄博市有一個明清古建築群，保存非常的完整，其中的王懷琪故居最有特色，牆邊被設計出一個地洞竟「地爐」，也就是現代所稱的「地暖」，當時僅有大戶人家才能使用，讓不少人驚呼「古人好先進啊」。

淄博市淄川羅村鎮大窵橋村的「王氏莊園」，是窵橋王氏與後代子孫的大宅院，於明初移民至此，經過幾代人的努力，透過科舉走上仕途，窵橋王氏家族在明清兩代共中進士7人、舉人18人，書儒及賢士多達430多人，成為淄川六大望族之一，清代志怪小說作家蒲松齡更於康熙十二年起，在窵橋王家任教多年。

根據《梨視頻》報導，「王氏莊園」裡的王懷琪故居，有個非常具特色的地爐，並設計在牆邊，看起來像是一個狗窩，但實際上是現代地暖的雛型，以燒炭方式取暖，而洞口空間都不小，可擺放一些煤炭，洞內有三個煙道，兩邊為煙道，中間則用於生火，並於煙道上擺放羅漢床，屋主睡覺時就不會冷了。

而地爐始至古代，盛行於清朝與民國年間，是大戶人家冬天取暖用的設備，王懷琪是清末煤炭企業家，率先淘汰擁有上百年歷史的木製牛車，並引進先進機器，促進生產力的發展。不少人驚嘆地表示「還以為是狗窩，沒想到竟然是地暖，這個設計很獨特」、「原來這家的主人是一個煤炭企業家，學習了西方先進的文化」、「古人的智慧真得還蠻偉大的，那麼早之前就會用地暖了」、「感覺這個設計還挺前衛的，那個時候的人好聰明呀！」。