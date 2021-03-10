生父到底是誰？日本長崎縣一間動物園的母猿前陣子傳出好消息，生下一隻健康可愛的猿寶寶，不過離奇的是，這隻母猿已經「獨居」長達5、6年的時間，根本不可能懷孕，讓園方相當傻眼，決定透過猿寶寶的體毛和血液進行DNA鑑定，來尋找生父的真實身分。

根據日媒報導，這起事件發生在位於長崎佐世保市的「九十九島動植物園森閃閃（九十九島動植物園森きらら）」，上月10日保育員發現一隻10歲的白色長臂猿Momo（モモ）在花園裡生下了一隻可愛的猿寶寶，由於Momo在懷孕期間，腹部都沒有出現明顯的變化，園方的人完全沒有發現牠懷孕了，對於突然產子的消息感到非常震驚和混亂。

園方透露，Momo在長達5到6年的期間都是單獨住在籠子中，雖然兩旁分別還飼養了其他的白色長臂猿和合趾猿，但籠子之間都有用鐵絲網和木板做間隔，連園方都搞不清楚Momo到底為何會懷孕，開會討論的最後，他們推測Momo很可能是透過籠子間的縫隙和其他雄性進行交配。

目前園方決定等到這隻猿寶寶斷奶以後，用牠的體毛和血液進行DNA鑑定，來確認牠的真實生父到底是誰；另外，園方也將在籠子邊界裝設新的鐵板隔板，防止任何不在繁殖計畫內的意外懷孕與分娩，「我們將會努力防止類似的情況再度發生」。