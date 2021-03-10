南韓一對兄弟自幼失去雙親，和奶奶同住，但經濟狀況不佳，又剛好碰上新冠肺炎疫情，哥哥不幸被解雇。去年某天弟弟突然吵著想吃炸雞，但兩人身上只剩下5000韓元（約新台幣125元），根本買不起，沒想到某間炸雞店老闆見狀，竟招呼他們進店，還請了一桌豐盛的大餐，讓網友們都相當感動。

老闆多次請弟弟免費吃炸雞，還帶他去剪頭髮，讓哥哥非常感動，親手寫了感謝信寄給炸雞店總公司。(影片來源/YouTube/MBCNEWS)

綜合韓媒報導，這對兄弟小時候父母就因為車禍去世，兩人只好和身體狀況差的奶奶同住，哥哥努力賺錢工作，去年卻遇上了新冠肺炎疫情，不幸被解雇，無奈之下，他只能隱瞞年齡當外送員，繼續賺錢養家。

不過去年某一天，年幼的弟弟突然吵著想要吃炸雞，哥哥只好拿著辛苦存下來的5000韓元、牽著弟弟的手到各家炸雞店，不過每一間店都沒有販售5000韓元可以買得到的套餐，正當兄弟倆站在某間炸雞店門口感到絕望時，這間店的老闆突然招手讓他們進去，端上了一大桌豐盛美味的套餐，之後還稱店內不提供外帶，要兄弟倆慢慢享用。

原本哥哥以為老闆想趁機多收他們錢，但看到弟弟幸福吃著炸雞的模樣，他也不忍心阻止，等到吃飽後，哥哥拿出5000韓元要付錢，但老闆卻把鈔票放回他手裡，表示自己會將收據列印出來，以後再來付錢也沒關係，更說如果之後肚子餓的話，隨時可以再回來，享用任意數量的炸雞。

之後，弟弟還曾多次瞞著哥哥回到炸雞店，老闆每次都會請他吃炸雞，還曾出錢帶他去剪頭髮，哥哥得知此事後，非常感動與感謝，在最近親自寫了2張A4紙的感謝信，寄到炸雞店的總公司，表示老闆讓自己感受到了世界的溫暖，因此即使過了1年也依舊記憶如新。

老闆事後接受採訪時也透露，當初看見這對兄弟的時候，就大概猜到他們的處境，所以才會毫不猶豫地拿出店裡最有人氣的套餐請他們吃，同時他也關心兄弟倆的近況，希望他們可以再次來到店裡和自己見面。

新聞曝光之後，不少網友們也都相當感動，忍不住紅了眼眶，紛紛詢問炸雞店的地址，開玩笑地說要「用鈔票懲罰店家」。