美國一對夫妻經常在IG上分享3隻愛貓的日常，日前妻子回到家中打開門，就看見老公竟帶著貓咪躺上SPA床，臉上還敷著兩片小黃瓜，看起來十分愜意，讓妻子相當崩潰，立刻想要抱走貓咪，沒想到下秒她卻慘遭狠咬，只能無奈地把小黃瓜片再放回貓咪的臉上。

這對夫妻前陣子在IG「＠dontstopmeowing」上傳這段有趣的影片，只見妻子剛回到家打開房門，就看見老公和愛貓Chase躺在SPA床上，眼睛上還敷著兩片小黃瓜，但妻子見狀十分崩潰，立刻質問老公：「你們在幹嘛！」，還伸手拿走Chase的小黃瓜片、掀起被子，想要把牠抱走，不過Chase似乎還想再多享受一下這段愜意的時光，竟張口狠咬她的手，讓妻子瞬間傻了眼，只好無奈地把小黃瓜片再度放回牠的臉上。

沒想到幾天過後，老公竟又舉辦了一場和愛貓的SPA行程，這次還帶上家裡的所有貓咪Chase、Skye與Millie，1人3貓並排躺在SPA床上，妻子打開門看見這畫面後還是很傻眼：「又來？我受夠了」，並上前試圖抱走貓咪，不過這次Chase依然做出反抗，讓她傷透了心，直言：「我真的不能理解」。

網友們看見影片雖然相當心疼女主人的遭遇，但也忍不住大笑出聲，「我覺得Chase上輩子可能是個人」、「這些貓簡直在過皇家般的生活」、「兄弟，不要再去打擾他們的SPA日了」、「這貓咪太享受了，我都沒有這待遇」、「我這個人居然活得還不如一隻貓」。