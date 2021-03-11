台北市立動物園的婆羅洲人猿「小乙」準備在今年5月產下二寶，近日園方與國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院蘇璧伶院長合作，開始對「小乙」展開親近訓練，好培養出信任感，方便產檢的進行，目前的產檢結果一切正常，「小乙」也成為全台灣第一隻透過超音波產檢的人猿媽媽。

「小乙」是全台第一隻透過超音波產檢人猿媽媽。(影片來源/YouTube/臺北市立動物園/如遭刪除請見諒)

婆羅洲人猿是被自然生態保育聯盟列為極度瀕危的物種，懷孕期為8個月左右。因過去動物園曾發生人猿媽媽難產的紀錄，當時推估可能是寶寶頭太大才會在生產時造成困難。所以從去年12月開始，保育員及獸醫師每個月都會為「小乙」做超音波產檢，除了觀察肚子裡的寶寶成長狀況，也會特別測量寶寶的頭圍大小，希望透過超音波了解各項數值的變化，藉此建立起人猿孕婦資料庫，在未來幫助更多人猿媽媽順利生產。

因人猿不像人類孕婦一樣懂得乖乖平躺、穩住姿勢，讓醫生近距離做檢查，但施打麻醉又擔心會對人猿媽媽體內的寶寶造成傷害。於是動物園近年開始對包括人猿在內的動物展開親近訓練，花了非常多的時間精神讓保育員與人猿們培養信任感，讓獸醫師們可以在不驚動人猿媽媽的情況下，順利完成近距離的檢查。

保育員在做超音波減敏訓練時，會「一手操兩隻」，一邊穩定媽媽「小乙」肚子擺放的位置，方便獸醫師操作超音波，另一邊則要穩住小朋友「乙森」，讓牠在旁邊乖乖吃零食。(圖/台北市立動物園提供)

因為「小乙」和牠的第一胎寶寶「乙森」住在一起，保育員在做超音波減敏訓練時，會「一手操兩隻」，讓「小乙」成直立狀態將手腳抓在欄舍前的網目上，使肚子貼近網目上的洞口，方便獸醫師操作超音波，另一邊則要穩住小朋友「乙森」，讓牠在旁邊乖乖吃零食，不要打擾到媽媽做檢查。在多方人員的通力合作下，終於成功掃到超音波，確認二寶的各項指標皆正常。

「小乙」的第一胎寶寶「乙森」目前6歲，現在仍和媽媽一起生活。(圖/台北市立動物園提供)

目前「小乙」每個月的健檢結果都指出寶寶正在健康成長，預產期約落在今年的5月左右，園方也會持續進行超音波產檢，追蹤紀錄寶寶的成長狀況，準備迎接即將誕生的新生命！