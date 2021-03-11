吹熄蛋糕上的蠟燭，許下今年心願是每個人慶生的必備流程。英國一家人日前替家中祖母慶祝生日，沒想到老人家吹熄蠟燭後竟然許願「希望我已經死了」，讓正準備歡呼的家人全都傻眼臉僵。

根據每日郵報報導，英國得文郡雅息特（Exeter）一名20歲的男子柯爾斯（Mal Coles），1月在影音平台抖音（TikTok）上貼出一段幫祖母慶生的家庭影片。可以看到祖母開心捧著家人精心準備的粉紅色的小蛋糕，在眾人的注視下吹熄蠟燭，正準備許下生日願望。

沒想到祖母這時竟驚吐1句「我希望我已經死了」，讓全家人當場嚇壞，愣了好幾秒後，有人忍不住驚呼「我的天啊」，有人則不可置信的表示「傻眼…我還正打算要歡呼」。祖母則神色自若的開始享用自己的美味蛋糕，家人們也開始爆笑起來。柯爾斯事後也直呼「我們完全沒有預料到這種狀況。」

影片曝光後引起熱議，吸引逾540萬人觀看，不少網友看了紛紛笑稱，「太厭世了，跟今年的我一樣」、「我祖母在96歲生日的時候說：『謝謝你們的到來，希望這會是我的最後一次生日』」、「老人家不小心說出內心的真實想法惹…」。但也有人認為祖母非常聰明，因為說出來的生日願望通常不會實現，所以她絕對還能再活一年。