俄羅斯近日有一隻海豹寶寶被暴風雨吹上岸，呆萌無助的模樣吸引附近大批村民圍觀拍照，還不斷伸手觸摸，嚇得小海豹哇哇大叫。當地動保團體接獲消息立刻趕往現場營救，但小海豹還是因為壓力過大在隔晚不幸死去。

儘管小海豹害怕的哇哇大叫，圍觀群眾仍上前拍照撫摸。(影片來源FB/Реабилитационный центр "Тюлень"/如遭刪除請見諒)

綜合外媒報導，俄羅斯東部的扎魯比諾村（Zarubino）沿岸，有一隻海豹寶寶因為暴風雨被沖上岸，消息傳開後，吸引當地大批村民前往圍觀。儘管小海豹因為害怕不停哭喊，人們還是拿著相機靠近瘋狂拍照，甚至上前撫摸，時間持續好幾個小時。事實上，小海豹的媽媽其實就在附近岸邊，雖然嘗試想帶回孩子，卻因為附近人群和狗狗不敢靠近，最後決定拋下孩子獨自離開。

受到嚴重驚嚇的小海豹最後進入休克狀態，動保團體接獲通報也馬上趕往現場將牠帶回診治，雖然獸醫極力搶救，小海豹仍在隔天晚上過世。專家表示，小海豹名叫奈莉（Nelly），是一隻雌性海豹，他們相信被人群包圍所產生的壓力是牠的致死原因。

專家更進一步指出，海豹寶寶很容易因為壓力讓賀爾蒙變得脆弱，並造成生理上的傷害，壓力、腎上腺素、皮質醇等激素的產生可以輕易殺死牠們。呼籲民眾不要隨意靠近野生動物，如遇到類似情形，應該要請專家來處理。