古代不像現在可以自由戀愛，結婚只能透過父母之命、媒妁之言，不少人在拜堂之前都還不知道自己相伴一生的伴侶究竟長什麼模樣。據傳，母親在女兒出嫁當天，都會偷偷塞給她一本書，詳細解說洞房花燭夜的「房中術」！

古代封建社會因為對禮教的重視，女子除了家人之外，幾乎不會和其他男子有任何接觸，對男女之事也是一知半解，母親為了避免女兒鬧出笑話，都會在成親當日偷偷塞一本傳授性知識的書給她，以圖文並茂的方式，說明男女在洞房花燭夜該做什麼事情。

據說這本秘書就是黃帝時代由神女素女編撰的《素女經》，在漢朝時就已經非常有名。全書可分為兩大部分，一大部分為進行房中術的方法，共有24招。另一部份則是調情技巧，對男女雙方都有清楚的解說。裡頭主要講述述房中術和養生須知，包含體位、技巧、季節、心理學、懷孕方法、性科學理論等多方面知識。

但此書在唐朝之後就已經失傳，直到公元982年日本人丹波康賴編著了《醫心方》一書，其中就收錄了《素女經》的內容，近代學者葉德輝從《醫心方》等書中，分別把相關的引文輯錄出來。編入《雙梅景暗叢書》之中，才讓後世得以窺見古代房中著作的風貌。