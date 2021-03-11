渣男讓不少女性恨得牙癢癢，俄羅斯軍隊日前祭出奇招，呼籲女網友線上舉報那些劈腿又逃避兵役的前男友，「國家軍隊會馬上徵召他們入伍，讓他們在軍隊裡受到嚴格管教」。

俄羅斯列寧格勒徵兵委會員主席赫羅莫夫（Yury Khromov）平時總是一副不苟言笑的形象，不過他日前卻在網路上爆紅，受到國內廣大女性的支持，原因來自於，他在8日國際婦女節時，於社群媒體上發布的一則影片。

赫羅莫夫提到，要送婦女們一份禮物，呼籲她們將劈腿又逃兵的前男友舉報給軍方，讓國家將其訓練成堂堂正正的真男人，「請提供前男友的社群帳號給我們，國家會馬上徵召他們入伍，讓他們在軍隊中受到嚴格管教」。

赫羅莫夫強調，一個真正的男人必須歷經軍隊的試煉，「我們希望所有的女性都能受到真正的保護，在俄羅斯，不只國家會保護妳，男人也應該好好對待妳」。

事實上，俄羅斯軍紀是出了名的血汗，包括軍隊管理差、霸凌嚴重，薪資也普遍較低，而俄羅斯男子依法需當一年兵，每年約有26.3萬名18歲至27歲男子被徵召，但不少人因為適應不了軍中生活，因此逃兵事件層出不窮。根據俄羅斯軍事調查局報告，2019年俄羅斯逃兵人數已達16萬人，2020年更增加1.7倍。

影片一出，引發廣大女性熱議，不少人紛紛留下前男友的資訊，更有女網友呼籲軍方派前男友到北極的基地，也有人指名讓前男友進入陸軍，讓他變成真男人。