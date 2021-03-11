海關是每個國家進出口重要的審查機關，除了犯罪品之外，搜出的物品更是千奇百怪，日前大陸浙江杭州的蕭山機場海關，就查獲到一件包裹有申報不實的狀況，一開箱赫然發現竟然是一件價值人民幣15萬元（約新台幣65萬元）的「清代龍袍」，讓眾人全看傻了眼，消息一出，網友們也打趣笑說「這祖上是誰？」

綜合陸媒報導，當時海關在查驗商業快遞時，發現有幾箱商品相當可疑，其中包括申報價值分別為人民幣381元（約新台幣1650元）和169元（約新台幣734元）的「棉質刺繡女裝上衣」和「銅擺件」，經過X光機掃描圖像卻顯示異常。

果然開箱查驗後發現，實際物品竟然是清代龍袍和明代佛像，且經專業機構鑑定，兩者的價值分別是15萬元（約新台幣65萬元）及3萬元（約新台幣13萬元）。

報導指出，這件清代龍袍儘管年代有些久遠，但是衣服的質地仍然保存良好，上頭的刺繡十分精緻。目前有關當局正按照「偽瞞報寄遞」情事，進一步追查兩物件的貨主和收貨人，加上這兩件文物是由國外寄到國內，並非「偷運文物出境」，現在主要針對申報不實，涉及補繳稅款問題進行處置。

消息一出，隨即引起熱議，不少網友紛紛打趣笑說「這祖上是誰？」、「龍袍也有走私貨嗎」、「家裡有皇位要繼承？」、「哎呀！這下可怎麼登基」。