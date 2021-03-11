古代封建社會，陵墓位置講究風水寶地，明太祖朱元璋也不例外，在他平定天下後就開始考慮自己的身後事，並著手建造一座宏偉的陵墓，不過當萬事俱備，卻少了一位守墓人，直到他某次在農家躲雨時，偶然得知農民的名字後，竟直接封他為官，且這個職位是世襲制，子子孫孫都是明朝官吏。

明孝陵是朱元璋和皇后馬氏的合葬陵墓，雖說直到朱元璋死後都沒有修建完畢，但朱元璋在著手建造初期就成立了一個負責陵墓安全的機構，名叫「孝陵衛」，專門派御林軍守衛，加上此處山清水秀，有許多鹿出沒，朱元璋又設置了「牧馬千戶所」，專門在此養馬，只是萬事俱備，卻遲遲找不到合適的領導人選。

直到某一次，朱元璋微服私訪明孝陵時，突然天降大雨，他便在一戶農家的屋簷下避雨，這時農家主人見有陌生人在屋外，便請進家中接待，就在雙方閒聊之際，朱元璋問起對方名字，農夫回答「我姓董，名茂」，朱元璋聽了大喜，直呼「千里草，馬所宜也！」

原來「董」字拆開就是「草」字頭加上「千」和「里」所組成，朱元璋深信，用「千里草」來養馬，必定是一個好兆頭。

於是朱元璋馬上亮明了身份，當即任命董茂為「牧馬千戶」，並恩准其後代子孫皆可世襲此官位，此外，朱元璋還找到了其他兩個人，一同陪董茂管理明孝陵，分別姓梅和蕭，後來還有姓孫及姓劉的一起加入世襲守衛陵墓的行列。