古代帝王為了擴增國家版圖，不惜發動戰爭掠取資源，不過正所謂攻城難、守城容易，一般情況下，衝鋒兵明知必死無疑，為何還搶著衝第一個「送死」？其實原因很現實！

首先，戰場上第一排的士兵都是經過精挑細選，就連武器也是全軍最好的裝備，目的是搶先殺入敵陣，破壞對方陣型，形成擊潰戰。

其次，戰功獎賞的制度，也是不少士兵搶站攻城第一排的關鍵，因為站在第一排，立功的機會越大，像秦軍作戰時就搶着衝鋒，目的就是多砍幾顆人頭換爵位，當然拚死一搏了。

值得注意的是，當兩軍廝殺時，無論是第一排還是第二排士兵，死亡率其實是均等的，但在衝鋒的時候卻有很大的區別，因為對於剛進入弓箭射程的敵兵，守城方是不會輕易射箭，因為殺傷率太低，只有等到一定數量的敵軍衝入射程內，守城方才會弓箭齊發，如此一來才能造成最大的殺傷力。

而射箭往往是斜上角度，衝在第一排的士兵反而容易成為射程盲區，而非想像中的「砲灰」，因此衝得越快，越有可能躲開弓箭攻擊，反而是落後的士兵更容易成為箭靶。