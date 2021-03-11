20世紀末，大陸有一位被稱為「最美死刑犯」的女子陶靜，在20歲正是如花一般的年紀，被執行槍決，臨死前提出了一個暗黑請求，意外揭露了悲慘的身世。

1971年出生在貴州的陶靜，剛出生不久，父母就離了婚，她一直是跟著自己的姐姐和姐夫生活，高中畢業後，在姐姐的幫助下開了一間小髮廊，日子也算過得還可以，直到她遇見一位名叫楊博的毒販。

楊博因為陶靜長得漂亮，隨即對她展開追求，加上陶靜從小對於感情的渴望，最終淪陷在楊博的花言巧語之下。

起初，陶靜並不知道楊博是毒販，後來得知實情後為時已晚，在楊博的誘騙下，陶靜也染上了毒品，擔心陶靜懷孕，楊博還強行要她去醫院裝避孕環。

被愛情沖昏頭的陶靜，就這樣心甘情願的成為楊博的運毒工具，不過因為沒什麼經驗，她第一次用身體運毒時，就被警察逮個正著，警方在她體內搜出484克的冰毒，按照當時規定，只要攜帶50克以上毒品，就會被判處死刑，但是警方看陶靜年輕，因為遭人利用才會走上這條不歸路，於是給了她戴罪立功的機會，要她供出背後主使者，但陶靜堅決不願供出自己楊博，最終被判死刑。

1991年10月底，年僅20歲的陶靜在執行死刑前，向警方提出一項請求，就是取出體內的避孕環，「希望自己最後能夠走得乾淨點」，警方當下雖然覺得尷尬，但還是答應了她的遺願，在監獄裡臨時搭建了一個手術台，幫她取出了避孕環。

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