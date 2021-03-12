俄羅斯巴諾爾動物園裡有一隻西伯利亞虎，先前站在籠內等午餐時，竟發出「嚶嚶」的叫聲，好像在唱歌一樣，與平常聽到的虎嘯聲不同，讓人看了哭笑不得，對於牠狂發奶音的原因感到好奇，而園方則表示，這一隻老虎是「媽寶」。

綜合外媒報導，巴諾爾動物園(Barnaul Zoo)裡一隻西伯利亞虎媽媽「巴希拉」(Bagheera)，去年6月生下了四胞胎，其中一隻「薛漢」(Sherhan)特別愛吃醋，只要發現媽媽在照顧其他小老虎，牠就會發出嚶嚶的叫聲吸引注意，直到媽媽靠近才肯罷休。

如今9個多月大的「薛漢」改不掉這個習慣，仍會用這種方式獲得媽媽關注，也意外成為動物園的亮點。園方表示，「薛漢」是動物界的Vitas(俄羅斯的歌手，擁有「海豚音王子」的美譽），而牠其實還是能像正常老虎吼叫，只有在呼喚媽媽時，才會發出這種聲音，並非因聲帶受傷，或感冒導致。

而待「薛漢」經歷青春期、發育完全後，牠的聲帶就沒無法再發出這種聲音了。影片上傳IG後，吸引2.7萬人觀看，不少網友表示「沒想到兇猛的老虎，竟然會發出這種奶音」、「動物界的男高音」、「果然是大貓」，但也有人認為，「薛漢」的叫聲比較像嚮往自由的悲鳴，更指動物園作法殘忍。