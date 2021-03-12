奈及利亞一名漁夫近日在河流州捕獲一條3公尺大魚，隨後他並未多想，便拿來與同村朋友一起享用，還有人拍照PO網炫耀，豈料意外引發討論，眼尖網友發現，這一條魚是具有高商業價值的大西洋藍槍魚，據傳市價高達千萬。

One Fisherman Caught this Big Fish this morning at OYOROKOTOR Fishing Settlement In ANDONI LGA; the Largest Fishing-Port in West Africa... 由 Zion Godwin 發佈於 2021年3月5日 星期五

綜合當地媒體報導，漁夫吉爾伯特(Gilbert Claude Otuene)至河流州附近的安多尼(Andoni)捕魚，此為西非最大的漁港之一，且非常靠近大西洋，期間捕獲一條3公尺的大魚，隨後他霸氣地將魚分給同村友人享用，其中一名村民錫安(Zion Godwin)還將現場照片分享至臉書，意外引發討論。

不少眼尖網友發現，這一條大魚是「大西洋藍槍魚」(The Atlantic blue marlin)，具有高商業價值，但有趣的是，村民並不知道這一條魚的價值，由於牠的外型與劍魚類似，因此稱此為「大劍魚」，便將魚吃下肚，而吉爾伯特家人也透露，這並非他首次釣到大魚，好幾年前他也曾釣過稀有的大型魚類。

根據CNBC報導指出，大西洋藍槍魚每磅約31325.3美元(新台幣約88萬元)，美國一名釣客就曾在釣魚比賽中捕到一條，最後獲得260萬美元(約新台幣7300萬)，雖然這一筆錢也包含獎金，但可知大西洋藍槍魚商業價值極高。

據知，雌性大西洋藍槍魚比雄性重4倍，而雄魚僅重約160公斤，雌魚一般重則會超過540公斤，長達4公尺，目前被IUCN列為次級保育類動物，因肉質含高脂肪，所以很高的商業價值，最大的天敵就是人類，導致數量越來越少，不建議民眾繼續捕撈。