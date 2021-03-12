好有靈性的狗！巴西一間獸醫診所門口，日前突然出現一隻流浪狗，不斷伸出前肢，獸醫師發現後，覺得浪浪好像在向他們求助，便上前查看牠的症狀，發現牠身上全是跳蚤，隨即替牠進行治療，而對於流浪狗會自行跑到獸醫診所的舉動，也感到驚訝不已。

流浪狗自己跑到診所前，伸出前肢向人類求助，超有靈性的反應讓獸醫師驚呼。(影片來源/youtube/Stephen Messenger)

根據《The Dodo》報導，獸醫師費雷拉(Dayse Ferreira)當時在診所內，剛送走一位病患，隨即發現門口出現一隻流浪狗，在門前不斷徘徊，之後才緩緩地走入診所內，並伸出牠的前肢，似乎在向人求助，費雷拉也趕緊上前檢查流浪狗的身體。

費雷拉表示，「牠好像在打招呼，表示牠受傷了。我們很驚訝，因為牠居然知道來這裡尋求幫助」，經過檢查後，發現流浪狗爪子受的傷並不嚴重，不過牠的全身都是跳蚤，而且還長了一顆小腫瘤，之後先幫牠洗澡，再餵食藥物進行治療，神奇的是，流浪狗全程都非常乖，似乎知道費雷拉正在幫助牠。

流浪狗在費雷拉的照顧下，如今也恢復健康，而牠自己跑到醫院的事情也在當地傳開，很多人表示想領養，費雷拉則回應「牠很親人，而且身體也很健康，最令人欽佩的是，牠是獨自來到醫院看診，牠真的很聰明，我相信會找到一個歡迎牠的家」，而目前她也在為流浪狗挑選合適的主人，讓牠以後不用再挨餓受苦了。