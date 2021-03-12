不少華人的傳統觀念認為，男子入贅到女方家裡做上門女婿，是件丟臉的事情，但是大陸浙江杭州一座名叫蕭山的城市，被稱為「贅婿的天堂」，當地一家經營20多年的婚友社，目前已有300位家長替女兒招贅，即便介紹費高達人民幣1.5萬（約新台幣6.6萬），依舊有逾百位未婚男子報名，就連年薪35萬人民幣（約新台幣154萬）的工程師也搶著入贅，條件就是能對他的事業有所幫助，讓不少女網友狠酸「原來男的才是最現實！」

綜合陸媒報導，蕭山的招贅婿風氣盛行，一家老牌婚友社表示，20多年來介紹費從人民幣1500元漲到15000元，依舊有不少人搶著報名等入贅，背後原因是蕭山是個經濟強縣，當地有錢人家捨不得女兒外嫁，大多希望透過招贅婿的形式，將自家的產業發揚光大，還能延續香火，久而久之，蕭山就成了華人社會少有的「入贅之都」。

招贅婿最盛時期，每年約有300多位家長會前來報名，如今每年平均約有100多位，而目前登記當贅婿的則有百位男性，且人數持續增加中。特別的是，登記當贅婿的不少來自外地，甚至還有在美工作的華人，年齡集中在25歲到30歲，職業多半是工程師、大學教師、企業主管、技術員等，學歷多是大學以上，不少是研究所畢業。

不過這些登記當贅婿的人也會開出相應條件，一名21歲的男大生直言，希望配對到有車有房、且能對他未來事業有幫助的女孩家庭；就連年薪35萬人民幣（約新台幣154萬）的工程師也希望能找到「旺夫」的對象。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言吐槽「社會變了！男人都想軟飯硬吃了」、「原來男的才是最現實」、「不想努力的很多」；不過也有人認為「吃軟飯跟人好好過日子也行啊，就怕遇到沒有職業道德的」、「這種你情我願也無所謂吧，只能說追求不同」。