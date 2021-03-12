古代封建社會，相當重視女子的貞潔，更何況是在帝王家，不僅男人進宮當太監必須淨身，女子當宮女除了五官端正，也要保持處子之身。至於宮中又是如何辨別宮女是否為處子？老太監坦言，打個噴嚏就知道了！

在不少影劇作品中，要鑑別女子是否完璧之身，守宮砂是最為常見的辨別方法，古代新婚之夜，丈夫若發現妻子手臂上沒有守宮砂，是可以退婚的，只是守宮砂不好調配，加上缺乏科學根據，可信度不高。

明代醫學家李時珍在撰寫《本草綱目》時，就曾試著復原「守宮砂」，但屢屢失敗收場，最終認為守宮砂之說不可信。

對此，就有老太監直言守宮砂只是過場形式，宮中有一套專門的檢驗方法，首先是讓宮女裸下身蹲在凳子上面，接著屁股墊高，將專門的粉末塗抹在宮女們的鼻子上，因為這種粉末有一定的刺激性，會讓人不由自主的打噴嚏，同時還會在宮女的正下方放點草灰，一旦打噴嚏，下腹部也會不自覺排出氣體。

老太監解釋，如果是不貞潔的女子，在沒有處女膜的阻礙下，草灰會被顯著的吹起，說明此女並非完璧之身；若是處子，那麼草灰會保持原樣，或是僅有稍許微弱的變化。