大陸一名劉姓男子上月底帶著兒子前往上海光明生態園內的大草坪，進行「放大鏡聚焦生火」實驗，沒想到因為天乾物燥，火勢一發不可收拾，2000坪草皮瞬間被燒毀殆盡，消息一出網友全傻了，紛紛打趣調侃「實驗太成功了！」

綜合陸媒報導，劉男的兒子因為在課堂上得知放大鏡能聚焦生火，便一直央求父親帶他實際演示，父子倆上月21日相偕前往生態園，利用一小堆枯草進行實驗，當火苗點燃後，兒子還興奮大喊「成功啦！」

沒想到因為天乾物燥，火苗瞬間燃成了大火，火勢一發不可收拾，嚇得劉男報警後就趕快帶著兒子逃離現場。

而自知闖禍的劉男在電話中還謊稱自己是遊客，因為偶然發現火警，才通知消防部門前來救火。直到消防員將火勢撲滅後，警方隨即展開調查，意外從監視器中發現劉男父子的身影，這才得出事件始末。劉男眼見東窗事發也坦承不諱，並願意賠償火災所導致的損失。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「實驗很成功，兒子這下終身難忘了」、「這孩子以後不搞理工科簡直對不起他爸」、「自己找個鐵盆在陽光下聚焦廢紙不是一樣嗎？非得去草坪？真的離譜！」、「同時和孩子上了三堂課，一堂自然課、一堂安全課、一堂法治課」、「科學課和政治課上完了，明年春天再帶著孩子故地重遊上語文課，『離離原上草，一歲一枯榮。 野火燒不盡，春風吹又生。』多好」。