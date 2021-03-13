人鱷大戰！澳洲2名釣客日前至海岸釣魚，期間釣到一條鯊魚，正當他們要將其拉上船時，水中突然衝出一條鱷魚，緊咬著鯊魚不放，雙方上演搶食大戰，爭奪一段時間後，最終仍不敵鱷魚大口，鯊魚就被咬走，留下一臉錯愕的釣客。

釣客也拍下過程，表示當鱷魚很餓搶食時，力氣可說是非常大，因此奪回獵物的機會非常渺茫。(影片來源/youtube/Dogtooth Media)

根據《太陽報》報導，釣客奈特(Nat Barnes)與鄰居傑夫(Geoff Trutwein)至溫德姆市(Wyndham)附近海岸釣魚，意外釣到一條黑邊鰭真鯊(Blacktip shark)，他們便收線欲將鯊魚拉上船，豈料期間水裡竟衝出一隻8英尺(約2.4公尺)的灣鱷 (Saltwater crocodile)，咬住釣線上的鯊魚。

奈特與鱷魚展開搶食拉鋸戰，由於鱷魚的力量太大，奈特最終只好放棄，將釣魚線剪斷，鱷魚隨後游到岸邊將食物吃下肚，負責拍影片的傑夫表示，「我們釣了好幾個小時，最終釣到一條小隻的黑邊鰭真鯊，沒想到竟被鱷魚盯上，牠也想吃這一頓大餐」。

傑夫提到，「我拍攝野生動物有30年時間，也看過無數隻鱷魚，但從未遇過這種經驗，令人非常震驚。一旦鱷魚很餓搶食，我們就幾乎難以從牠們嘴裡搶回獵物」，由於鱷魚非常年輕，而且體型也不小，因此他們不願與對方交戰，期間連手都不敢靠近船邊，就怕被鱷魚咬到。

傑夫更解釋，鱷魚不只動作迅速又有力，而且很聰明，「如果你經常出現在同一地點，牠會密切關注你，並與你越靠越近，直到有一天會停在你旁邊的水下，甚至咬你的腿，你才會知道被鱷魚盯上，全程都沒有任何異樣，你完全不會察覺到」。