澳洲維多利亞州一種「殭屍魚」，在1998年被宣布滅絕，豈料2年多前，工人在克蘭附近湖泊進行湖泊恢復工程，竟再次看到牠們的身影，感到非常震驚，相關部門又於附近找到79隻，目前將準備通過圈養繁殖計畫，讓殭屍魚能夠重新回歸大自然。

The 'incredible' find has left wildlife experts baffled 🤯🐟 由 Daily Mail Australia 發佈於 2021年3月8日 星期一

根據《每日郵報》報導，生活於維多利亞州的南方紫斑鮈魚(Southern Purple Spotted Gudgeon)於1998年被宣布滅絕，豈料2019年在克蘭(Kerang)進行湖泊恢復工程，又發現牠們的蹤跡，當局隨即進行調查，又再附近發現79條，讓學者非常驚訝。

維多利亞州環境、土地、水資源和規劃部的馬丁(Adrian Martins)表示，「我們團隊一直致力於保護瀕臨滅絕的物種，此次有機會目睹物種回歸，令人難以置信，這也是個讓人感到興奮的發現，當我們在里迪湖(Middle Reedy)發現這麼多生物時，簡直不敢相信」。

南方紫斑鮈魚體長約15公分，生活於淡水環境，在水草、岩石和河床等地活動，並以吃較小魚類、昆蟲和水中植物為食，該魚在南澳州已滅絕，而新南威爾斯州則瀕臨滅絕，在昆士蘭州較暖的河域中則較豐富，目前維多利亞北部中央集水區管理局將此物種稱為「維多利亞的殭屍魚(Victoria's zombie fish)」。

維多利亞州政府協同環境顧問和相關單位，未來將通過圈養繁殖計劃，對其進行保護級恢復物種的措施，馬丁提到，「現在不僅有機會將南方紫斑鮈魚從絕種邊緣救回來，還能幫助牠們繁育，恢復到過去種群數量，還原生態平衡」。