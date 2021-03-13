家中出現聖旨！80年代一名專家至五龍宮進行文物調查，期間在附近農戶家中，發現了一塊紅漆木牌，上面覆蓋著灰塵，當時覺得非常特殊，仔細一看才發現，木牌上竟寫著聖旨，讓專家驚訝不已，如今這一塊「漆木雕金聖旨牌」存放於武當博物館。

根據《北青網》報導，80年代武當山一位專家到五龍宮進行文物調查，期間在附近的農戶家中，發現了一塊特殊的紅漆木牌，上面還布滿灰塵，隨後將其擦乾淨後，發現上面竟刻有「聖旨」二字，讓該名專家相當震驚，隨即進行分析，透過木牌上的字跡確定此為古文物。

紅漆木牌正確名稱為「漆木雕金聖旨牌」，根據落款日期得知，此出自明永樂十一年，距今已有600多年的歷史，內容寫著「大岳太和山各宮觀，有修煉之士，怡神葆真，抱一守素。外遠身形，屏絕人事。習靜之功，頃刻無問…」，昭示永樂皇帝心繫武當，不過之後不知什麼原因流入民間，如今已被列為國家一級文物。

「武當山古建築群」是明朝永樂皇帝奪取政權後，大修文治的重要例證，而他在位期間，更是向武當山頒布600多道聖旨，在現存的聖旨中，石雕聖旨有12座，木雕聖旨有3道，「漆木雕金聖旨牌」則是3道木雕聖旨中保存最完整的。

「漆木雕金聖旨牌」高129.5公分，寬113.2公分，底版用樹齡百年以上的銀杏製作，邊框則為杉木，中部楷書陰刻永樂皇帝的禁令，邊框四周還刻有9條龍，背面邊框則有四合如意雲紋圖案。根據國家文物專家朱家溍教授考證，指製作此聖旨牌需經過83道工序，做工繁瑣又很精緻，是武當山文物珍品。