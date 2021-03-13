現代不少飼主都會將毛小孩們帶去寵物美容，除了可以幫忙洗澡以外，還有剃毛、做造型等多元的服務內容。最近英國一名男網友帶著奶奶飼養的西施犬去寵物美容店，然而當他去接愛犬回家時，卻發現新造型相當詭異，狗狗從原本可愛的小公主，變成電影《冰原歷險記》的「喜德」，讓他簡直氣炸了。

count your fucking days petsmart pic.twitter.com/8CvQkPEdzd — ICE 🥶❄️ (@REALBURTIIS) February 26, 2021

根據《鏡報》報導，這名男網友「@REALBURTIIS」在推特中分享了奶奶所養的西施犬的美容前後對比圖，從照片中可以看到，這隻狗狗最初擁有茂密蓬鬆的毛髮，頭上還被綁了一個粉紅色的蝴蝶結，看起來就像是一隻可愛的小公主。

然而，當推主將狗狗從寵物美容中接回來後，牠的造型卻變得相當詭異，眼睛以下的毛髮都被剃得極短，但眼睛上方的長毛卻還留有幾撮，頭頂的則被用藍色的蝴蝶結給綁住，整體造型讓狗狗的眼睛看起來十分「突出」，男網友看見後也瞬間暴怒，在推特上氣憤地放話嗆聲：「數數看你們還剩下多少日子吧！寵物美容！」。

這則推文曝光後，很快就引起大批網友關注，截至目前為止已經有超過55萬名網友按讚，大家雖然相當心疼推主的遭遇，但還是忍不住笑了出來，「兄弟，這真的是你的狗嗎？」、「我真的笑到快要喘不過氣」、「每看到一次就會大笑一次」；甚至還有不少人指出，這隻西施犬的新造型和電影《冰原歷險記》當中的角色「喜德」十分相似。

不過也有網友出面替美容師講話，認為很多主人都不好好幫寵物梳毛，美容師才會不得已把狗狗的毛剪這麼短，更稱：「明明就是主人沒有好好照顧寵物，結果卻把照片PO到網路上，指責美容師」，導致許多美容師越來越不敢接客人。