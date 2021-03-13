柴柴就是這麼萌！每當寵物狗看到主人出門時，牠們總會感到相當不捨，希望對方可以早點回家。日本有一隻網紅柴犬，日前發現主人離開家後，牠趕緊跑到陽台上，把臉塞進旁邊的小窗戶，探出頭目送主人，一臉哀傷的樣子，讓9千名網友看了相當不捨。

日本網紅柴犬「Hana」(ハナ)現年10歲，主人為牠創了推特帳號「@87shiba87」，由於牠經常做出奇葩的行為，總是逗得眾人哈哈大笑，因此擁有14萬粉絲，日前牠發現主人要出門了，於是立即跑到陽台，將頭塞進牆邊的小洞，難過地目送主人離開。

照片中可見，「Hana」將頭擠進小洞裡，僅露出圓滾滾的頭，還有一隻小手扶在牆邊，似乎在說「主人你不要走，我在家裡好無聊啊！」，視線都固定在同一個地方，眉毛因哀傷而皺成一團，而主人也寫下「當你離開1分鐘後，牠就馬上出來等你，還有牠可愛的小手」。

推文吸引9千人按讚，不少人不捨地說「你快點回家啦」、「如果是我，超級捨不得出門的，如果是上班的話，我可能每天都會遲到」、「還不買罐罐回家安慰牠」、「果然是別人的柴犬，總是特別窩心」、「我家的柴柴只會在家開party……」、「還不快辦完事，手刀衝回家抱抱」。