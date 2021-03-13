在古代考上狀元是一件相當榮耀的事情，代表著前程似錦的未來，不過在明朝卻有一名考生陳䢿，雖然苦讀20年後才終於金榜題名、成為狀元，不過卻在20天之後，就因為一場「舞弊爭議」，慘遭當時的皇帝朱元璋給賜死，結束了極其短暫的光榮時刻。

明朝洪武30年（西元1397年）的二月會試，由翰林學士劉三吾、王府紀善白信蹈主持丁丑科殿試，發榜後來自福建閩縣的陳䢿奪得狀元，其後分別為來自江西吉安的尹昌隆以及浙江會稽的劉諤，然而眾人卻發現，上榜的51人當中竟全都是南方人，而沒有北方人。

這樣的結果事實上反映出了當時南方在經濟、文化方面都比北方來得發達，不過落第的北方考生卻心生不滿，再加上考官們也都正好出身於南方，因此北方考生聯合上禮部抗議，認為劉三吾和白信蹈偏袒鄉親。

這件事情震驚朝廷上下，不少官員都紛紛上書要求皇帝徹查，朱元璋於是成立12人調查小組，其中包含了他的侍讀張信，以及本次殿試中成績出色的陳䢿、尹昌隆和劉諤，要求他們重閱落第試卷，增錄北方人入仕。

然而在重閱試卷之後，發現北方考生不但文理不佳，還犯禁忌之語，原本的榜單根本沒有任何問題，但朱元璋對這樣的調查結果並不滿意，這時還有人上告，誣陷劉三吾、白信蹈和張信等人勾結，故意上呈有問題的試卷。

朱元璋聽完大怒，將年老的劉三吾發配西北，張信和白信蹈等20多人處死，其中陳䢿原本只是被安置邊衛，沒想到卻因為感嘆了一句：「今歲文星見閩，為什麼自己卻被難獄中？」，而犯下當時禁止私習天文的禁令，僅當上不足20天的狀元就慘遭處死，而這也是歷史上知名的「南北榜案」。