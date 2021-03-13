不少媽媽都很喜歡拍攝孩子的照片，並傳給親朋好友，和他們分享孩子可愛的模樣或抱怨讓人崩潰的事蹟。最近英國一名人妻就在洗澡時拍下了兒子調皮搗蛋的瞬間，並PO到婆家群組裡，沒想到當她仔細一看，卻發現浴室中的一塊圓形金屬竟清晰地反射出她的裸體，嚇得她趕緊收回訊息。

Mother is left mortified after sending a NAKED photo of herself to her in-laws' group chat https://t.co/5tij2LlhXh — Daily Mail Online (@MailOnline) March 12, 2021

根據《每日郵報》報導，這名27歲的媽媽居住在東薩西克斯郡（East Sussex）濱海貝克斯希爾（Bexhill），她透露自己洗澡的時候，都會把兒子一起帶到浴室，隔著玻璃來確保兒子的安全。日前她在洗澡時，看見兒子可愛的模樣，於是一時興起拿出手機拍下他調皮搗蛋的瞬間，並傳到婆家群組開玩笑地抱怨：「為什麼我都不能好好洗個澡」。

沒想到之後她再次打開群組查看時，卻發現浴室內的玻璃和下方一塊圓形金屬，竟清晰地反射出她全身脫光光的樣子，讓她嚇得趕緊收回照片，也和老公確認照片已經刪除，不過當時其實已經有人已讀，群組成員包含了老公、婆婆、公公以及老公的2個兄弟，讓這名媽媽非常尷尬，完全不知道婆家人有沒有看見這隱藏的「亮點」。

事後，她和幾個姊妹分享這件糗事都笑到不行，於是決定上傳到臉書，她委屈表示自己拍照時真的沒有注意到鏡子和圓形金屬上的反射，也透露自己即將和婆家人見面，「等我星期六回去，看看他們的表情就知道他們有沒有看到了！」。