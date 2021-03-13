每到冬季寒帶國家就會降下陣陣白雪，有不少旅客也會趁著積雪之時，去體驗滑雪的速度與快感。日前羅馬尼亞一名教練帶著學生們前往滑雪場，不料途中卻碰見一隻棕熊靠近，教練見狀立刻捨身當作誘餌，讓熊一路追下山，驚險的畫面也全都被他給拍了下來。

為了保護學生們的安全，滑雪教練捨身當誘餌，一路向下滑引開棕熊。(影片來源/YouTube/Marian Stoica)

根據《ABC News》報導，本起事件發生在本月9日，當時50歲的滑雪教練阿德里安（Adrian Stoica）正帶著一群學生來到滑雪場，準備進行教學，豈料就在他事前檢查滑雪道狀況的時候，一隻棕熊從一旁的樹林中跑了出來，現場至少15名滑雪客都被困住。

只見這頭棕熊先是左右張望了一下，隨後便朝著滑雪團前進，阿德里安見狀立刻要求學生們發出噪音，試圖嚇阻棕熊，只不過這招對牠並沒有用，棕熊仍不斷在附近徘徊，嚇得大家都不敢輕舉妄動。

為了保護學生們的安全，阿德里安自願充當誘餌，開始一路往下坡滑去，吸引棕熊的注意，「我慢慢揮舞著手臂，緩緩地離開了隊伍，讓那隻熊緊追著我，因為牠實在離大家太近了」，之後計畫也如他預期般順利進行，然而路途中阿德里安卻看見其他滑雪客的身影，他只好大聲地警告那群人，接著再從他們身邊呼嘯而過。

雖然整個過程中，阿德里安和棕熊都十分接近，但憑藉著他優異的滑雪技術，始終都保持著安全距離，最後這隻棕熊似乎也追累了，停下步伐後便返回樹林當中。

事實上，這是今年來羅馬尼亞同一處滑雪場第二次發生熊追人的事件，布拉索夫（Brasov）縣警局發言人伊恩（Ion Zaharia）透露，兩起事件的「犯人」棕熊彼此是兄弟，樹林中至少還有一隻棕熊，「牠們的媽媽今年都還沒有出現過」。