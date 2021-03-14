南非一名男子和鄰居養的狗感情很好，不時會拿剩下的飯菜餵養牠。不過日前狗狗卻性情大變，突然襲擊他的下體，該名男子當下覺得是小傷，並沒有特別處理，沒想到幾天後和女友恩愛時竟發現自己「硬不起來」，經過醫師診斷為「創傷後壓力症候群」，恐持續好幾年。

綜合外媒報導，南非一名42歲的男子西梅拉內（Nduduzo Simelane）經常拿家裡的剩菜剩飯餵食隔壁鄰居的狗狗。約2周前，西梅拉內提著從超市採買的食物返家時，原本溫馴的狗狗卻突然發狂，對他展開攻擊，甚至咬傷他的下體，最後靠著丟石頭才成功將狗狗擊退。

西梅拉內回家後發現傷口並不嚴重，上廁所也沒有問題，於是只拿了消毒劑清洗。不料事後女友來找他恩愛時卻發現自己「硬不起來」，原本他以為是和女友感情出問題，於是又找另一名女子尋歡，沒想到情況還是一樣，這才緊張的到醫院求助。

醫生錫伯利（Simon Thibeli）指出，西梅拉內應該是罹患創傷後壓力症候群（PTSD），只要聯想到當下的記憶就會出現強烈的情緒和身體反應，這樣的情況有可能會持續數個月，甚至數年。狗狗飼主姆東格（Lucas Mdunge）聽到消息後也表示，在狗狗攻擊西梅拉內的同一周內，他才試圖阻止牠攻擊一名老太太，他們別無選擇只能送走牠。同時也對西梅拉內遭遇感到非常抱歉，如果有任何可以幫忙的地方，他都願意協助。