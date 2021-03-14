巴西本周一場足球賽事中，一名裁判竟在場中央偷撇尿！他先背對攝影機假裝在整理褲頭，以為自己在神不知鬼不覺的情況下可以偷偷「解放」。沒想到全程都被另一台攝影機給捕捉到，在網路上掀起熱議。

Quem nunca deu um mijão em campo? Segue o jogo! pic.twitter.com/aXd5rpTVXb — Olé do Brasil (@Oledobrasil) March 12, 2021

綜合外媒報導，巴西近日正在舉行巴西盃足球賽，11日阿維斯塔（Boavista）對上戈亞斯（Goias）的賽事中，擔任主裁判的達席爾瓦（Denis da Silva）似乎憋不住尿意，只見他先鬼祟的左顧右盼，瞄到攝影機的位置後，轉過身假裝整理衣服、綁褲頭，下秒就從他的褲管中落下一條「小水柱」，結束後達席爾瓦還神色自若的和對方門將擊掌。

這段偷撇尿的影片在網路曝光後掀起熱議，有球迷打趣表示，「那不是尿尿，裁判是要在場上施加『聖水』祝福比賽，可以讓比賽不會發生暴力或打架」、「灌溉草地也是裁判的工作你們不知道嗎？」、「他是想表示這裡是他的地盤XD」。

此外，也有人體恤裁判辛勞，認為除非緊急狀況，否則為了避免耽誤比賽，裁判多少會憋尿，長久下對身體會有不好的影響，「這是人民都應該重視的健康問題，太可憐了」、「裁判褲子溼了，上半場一很很辛苦」、「可能是不想耽誤賽事進行吧」。