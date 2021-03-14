先前台北市立動物園曾經分享過國王企鵝的挑食行為。園方表示，只要吃過肥美多汁的秋刀魚後，牠們就會變得非常「挑嘴」，對其他魚種不聞不問。為了改善國王企鵝挑食的毛病，保育人員特地設計了「食性訓練營」，終於成功讓國王企鵝願意將保育員提供的所有魚類都吃下肚啦！

保育員為了讓企鵝們保持健康、營養均衡展開「食性訓練營」根據不同個體做出調整。(影片來源/YouTube/台北市立動物園/如遭刪除請見諒)

企鵝館中的國王企鵝對富含肥美油花的秋刀魚「一試成主顧」，一旦發現保育員拿了其他魚種來餵食，就會失望地扭頭就走、拒絕進食，讓保育員為了讓牠們保持健康、營養均衡而增加多種魚類菜單的計畫全都失敗。不過透過持續觀察與嘗試後，保育員們終於摸清楚不同個體的食性調整方式，「食性訓練營」就此展開。

國王企鵝常吃的魚種由左至右為鯖魚、紅尾四破、竹筴魚、秋刀魚。(圖/台北市立動物園提供)

訓練營以漸進調整為大原則，逐漸減少秋刀魚的供應比例，「軟硬兼施」地餵食其他魚種。第一種方法是先餵食秋刀魚，待企鵝津津有味時趕緊投食其他魚種，企鵝一時半刻沒注意到被騙了，只好不情願地吞下肚。另一種方式是一開始就不提供秋刀魚，保育員得等到企鵝們肚子餓而動搖的時刻，把握機會大力「推銷」其他魚類。一般來說，一至二個禮拜後，企鵝們就會認清現實而主動接受其他魚種。

保育員也觀察到企鵝的狀態與反應會隨著時機點而有所不同，例如換羽時企鵝需要較多能量，因此最不挑食，相對容易進行食性改造。此外，個體差異也是規劃「食性訓練營」的關鍵，有些企鵝「容易商量」、有些卻「我行我素」，保育員會順應不同個體的個性，採用不同的訓練方式。

「魚來張口」的企鵝，是最好養的乖寶寶代表。(圖/台北市立動物園提供)

園方也進一步說明，例如21 號企鵝容易緊張，就需要花較長時間去適應新菜單，訓練營的節奏也要放慢。17 號企鵝屬於「魚來張口」型，是最好養的乖寶寶代表。24 號則是「機靈型」選手，不會在放飯時間跟著大家「鵝擠鵝」，因為牠知道保育員在餵完其他同伴後，就會自動前來進行「專屬餵食服務」。因此，下次若在展場內看到「角落生物」，千萬不要誤會是有企鵝被排擠或保育員偏心不餵食，這些可都是保育員摸索出來的「餵食之道」！