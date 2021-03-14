台灣被譽為美食王國，尤其是價格親民又美味的小吃，更吸引不少國外媒體來台報導。近日有網友在臉書上貼出一張71年前的小吃單傳單，除了豐富的菜色，上面的價格更是讓網友全看哭了，忍不住直呼「好懷念的物價！」

一名網友12日在臉書社團「老照片交流道」發文，表示近日朋友和他分享一張71年前的小吃宣傳單，只見上面寫著餐廳是位於萬華龍山寺對面的「川江食堂」，店內販售的美食應有盡有，包括麻婆豆腐、魚香肉絲、回鍋肉、清炖（燉）牛肉等等。驚人的是，上面的價格竟然便宜到讓人不敢置信，最便宜的水餃和清炖（燉）牛肉要價二元五角，最貴的魚香肉絲和回鍋肉、粉蒸肉等等也只要五元而已，可謂是名符其實的「銅板美食」。

傳單上可以看到，最便宜價格是二元五角，最貴的則只要5元。(圖翻攝自FB/老照片交流道)

照片曝光後引起熱議，不少網友紛紛留言嘆道，「這才叫銅板價」、「記得民國55年在四平街、伊通街口麵攤吃過7元牛肉麵」、「現在這價錢應是美金計價…」、「如果現在還有這樣的價格，我可以存好多錢阿」。

但也有知情人透露，這個價錢在當時算是稍微高檔的餐廳，「在71年前，這家是很高檔的餐廳」、「70年前賣的小吃真的有貴到！我記得我阿公說過，他那年代很多廉價食物都是幾角在賣，要是來到元，他們都吃不起！」、「好貴！58年前我吃北斗肉圓一個才5毛」、「記得民國56年，門口來賣豬肉的1斤22元，那時我父親陸軍上校月薪好像800元，所以看這張萬華食堂小吃價錢…對眷村家庭還是相對蠻貴的，那時日常是看看就好了！」。