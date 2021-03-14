2001年9月11日，美國發生了911恐怖襲擊事件，19名恐怖份子劫持4架民航客機，並故意讓其中2架撞向世界貿易中心雙塔，導致2749人死亡和失蹤。日前有一名男網友在抖音上指出，因為自己的提早出生，讓原本要到雙子星大樓開會的父親推掉了工作，意外躲過這場恐怖事件，幸運保住了性命。

馬克（Mark Bowling）在影片中透露，家裡共有4個小孩，自己還有3個姐姐，不過父親實在太想要擁有兒子，因此父母親就算已經育有3名女兒，也一直在努力、沒有放棄，在得知第4胎就是男嬰的消息後，馬克的父親也感到興奮不已。

馬克不記得自己確切是提早還是延遲出生了，總之就是沒有按照醫生的預產期，在2001年9月11日誕生在這個世界上，一切都來得非常突然，他的父親得知消息之後，也立刻取消了當天所有的工作，包含了原本在世貿中心雙子星大樓所舉辦的會議，就是為了要迎接期待已久的兒子，沒想到這個舉動竟讓自己幸運保住性命，躲過接下來的911恐攻。

儘管這天對於全美國來說是十分悲慘與黑暗的一天，有不少人都失去了自己心愛的人和家庭成員；但對於馬克一家人，911這一天卻是充滿喜悅和幸福的日子。

網友們看完影片後都覺得相當神奇和感動，紛紛留言：「你的出生拯救了你爸的生命」、「爸：『我讓你來到這個世界上』，你：『好吧，那我讓你繼續留下來』」、「我真的全身起雞皮疙瘩」、「你們就是彼此活著的理由」、「你在出生的第一天就已經救了一個人的命」。