龍袍是皇帝的專屬服裝，也是皇家權威的象徵，從製作的布料到上面裝飾用的絲線全都要價不斐，也有專人負責保管跟看守。那如此貴重的東西究竟要怎麼清洗才最正確呢？原來古代龍袍大多不洗，有味道時會用香薰處理或是乾脆直接丟棄。

有研究古代服飾的史學家透露，皇帝的龍袍和特殊華服大多都不能洗，第一是古人對於衛生重視程度較低，除了不流行洗衣服，普遍也都認為用水洗衣服是窮人才會做的行為。

另一關鍵則是因為製作衣服的材料非常珍貴和脆弱，像是金絲、珍珠、孔雀羽毛等等，為避免碰到水會損毀、變形，乾脆直接不洗。而且這些衣物只會在重大場合和節慶才需要穿，弄髒的機率很低。再說，宮裡投入了大量的人力製作龍袍，每年產出的數量多到可以讓皇帝一件一件換著穿。據說在清朝，光是製作皇帝衣服的部門「內務府」就有多達2千多人負責。

但很多人也好奇，龍袍如果長時間不洗，產生異味該怎麼辦？其實很簡單，就是用香薰將味道蓋掉即可。太監和宮女還會將沾染汗水的衣物拿到有香味的花房晾乾，兩到三天後香味就可以覆蓋上面的臭味了。如果經過處理還是無法消除異味，就會將龍袍直接丟棄，不用花費心力清洗。