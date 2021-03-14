為了填飽肚子真是無所不用其極！肯亞某處國家公園日前上演一場長時間的追逐戰，一隻疣豬遭雄師盯上追擊，立刻逃到地洞中避難，沒想到這隻雄師毅力驚人，竟在草原上不斷挖洞長達7小時，最終順利叼出躲藏在裡面的疣豬，將牠帶走享用。

公獅在挖洞的過程中還一度沒力，整個身體「倒栽蔥」進洞內。(影片來源/Facebook/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，4隻疣豬的巢穴因為有雨水淹入，所以全家都離開巢穴外出，豈料在移動的過程中卻被公獅發現，牠立刻鎖定了其中一隻疣豬作為獵物，開始進行追捕，為了保住自己的性命，這隻疣豬機智地躲進草地上某個洞穴中，讓公獅無法再靠近自己。

然而，這隻公獅的毅力卻出乎意料的驚人，在長達7個小時的時間內，牠不斷用前掌撥開洞穴的泥土，試圖將洞口挖得更深更大一些，好讓自己抓出這隻難得的獵物。整個過程當中，雖然公獅全身都沾滿了爛泥，還一度挖到沒力，甚至直接「倒栽蔥」進洞內，但牠都沒有選擇放棄，最終順利叼出了疣豬，將牠「外帶」回家享用。

公獅為了吃到獵物而燃起的驚人意志力，讓很多網友都相當佩服，紛紛感嘆：「我還以為獅子只是白費力氣，但看到疣豬的體型後…值得」、「這獅子肯定餓昏頭了吧，牠們通常都很懶的」、「飢餓可以激發出每個人的無限潛能」、「我的人生也需要擁有這樣的決心」。

但也有人注意到，這隻公獅的體型非常瘦弱，很可能是已經被獅群淘汰的老獅子，才會因為挨餓許久做出這樣瘋狂的行為，大家也擔心影片最後出現的鬣狗，會把獅子好不容易到手的獵物給搶走，「老獅子了吧，沒自己的獅群，獵殺不動大型動物了」、「獅子很瘦，感覺牠是意識到自己這頓不搞定，就沒力氣抓到下一頓了，極度的求生欲和饑餓感讓牠費勁全力挖下去」、「看到旁邊的鬣狗我就害怕被搶食」。